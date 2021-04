Torta alla Nutella, la ricetta completa

Hai voglia di una colazione golosa? No, problem! Oggi presenteremo una ricetta per una delizia a dir poco speciale, perfetta anche per la merenda. Di cosa stiamo parlando? Della torta alla Nutella! Scopriamo assieme come si prepara.

Ingredienti

Le dosi che andremo a elencare vanno bene per circa 8 porzioni.

2 uova

200 grammi circa di zucchero

100 ml di olio

100 ml di latte

250 grammi di farina 00

50 grammi circa di amido di mais

Una bustina di lievito per dolci (meglio se in polvere)

Nutella (5/6 cucchiai)

Mezza bacca di vaniglia

Svolgimento

La preparazione di questa deliziosa torta inizia montando le uova assieme allo zucchero semolato con l’aiuto delle fruste. Quando ci si accorge di aver ottenuto un composto sufficientemente omogeneo, si versano a filo l’olio e il latte.

Continuando a montare a velocità più bassa, si aggiungono i semi estratti dalla bacca di vaniglia. Archiviato questo step, si aggiungono la farina, l’amido di mais e il lievito setacciandoli e amalgamando bene tutti gli ingredienti. Si trasferisce il composto in uno stampo di 22 cm di diametro precedentemente imburrato.

Si livella la superficie e si aggiungono i cucchiai di Nutella. A questo punto, la nostra torta è pronta a essere messa in forno pre-riscaldato per 45/50 minuti a 175°C. Ora non rimane che gustarla.

