Torta di mele e yogurt: la perfetta unione di due dolci

La torta di mele e yogurt è un’idea vincente per realizzare un dolce che contenga al suo interno due ricette. Infatti è l’unione della classica torta di mele e della torta alla yogurt. Grazie all’uso dello yogurt, il dolce sarà più morbido e soffice e grazie all’uso delle mele si creerà un sapore più fruttato, gustoso e particolare. Scopriamo quali sono gli ingredienti per realizzarla e qual è il procedimento.

Il punto forte di questa ricetta è sicuramente la semplicità e la genuinità. Inoltre realizzarla è molto semplice, sia per le preparazioni sia per i tempi richiesti: in 15 minuti la torta sarà pronta per essere infornata. Vediamo come preparare questa torta soffice e sfiziosa, che stupirà tutti.

Tempo di preparazione : 15 minuti

: 15 minuti Tempo di cottura : 50 minuti

: 50 minuti Difficoltà : Facile

: Facile Porzioni: circa per 10 persone

Ingredienti per la torta di mele e yogurt

180 g di farina 00

60 g di fecola di patate

150 g di yogurt bianco naturale

150 g di zucchero

90 g di burro

3 uova

3 mele Golden Delicious

1 bustina di lievito in polvere per dolci

mezza scorza di limone

cannella in polvere q.b.

1 pizzico di sale

zuccchero a velo q.b. (per la decorazione)

Procedimento