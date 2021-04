Torta di patate, la ricetta rapida per un dolce salutare

Quando si ha voglia di portare in tavola qualcosa di buono e, nel contempo, l’intenzione di mantenersi leggeri, una buona idea è quella di provare ricette come la torta dolce di patate. Scopriamo assieme, nelle prossime righe, come si prepara.

Ingredienti

Le dosi che andremo a elencare vanno bene per una tortiera di circa 18 centimetri di diametro.

300/350 grammi di patate lesse.

100 grammi di zucchero bianco

2 uova.

La scorza di un limone.

Zucchero al velo q.b.

Svolgimento

Il primo passo della preparazione di questa torta di patate prevede il fatto di prendere due ciotole. In una vanno messi gli albumi delle uova. Nell’altra, invece, i tuorli. I primi, con l’aiuto di una frusta elettrica, devono essere montati a neve ben ferma.

Archiaviato questo step ci si può concentrare sui tuorli, ai quali va aggiunto lo zucchero. Il passo successivo prevedde il fatto di montarli a neve, proseguendo fino a quando non ci si accorge di aver ottenuto un composto sufficientemente chiaro e spumoso.

LEGGI ANCHE: Straccetti di pollo al vino bianco, la ricetta

Ai tuorli precedentemente montati a neve, vanno aggiunte le patate e, subito dopo, la scorza di limone. Cosa si fa adesso? Con l’aiuto delle fruste, si procede ad amalgamare bene tutti gli ingredienti, aggiungendo infine gli albumi, che devono essere incorporati effettuando dei movimenti lenti dall’alto verso il basso.

Una volta archiviati questi step, si versa il composto nella tortiera, che va messa in forno a 170°C per 40 minuti circa. Trascorso questo lasso di tempo, si tira fuori la torta di patate, la si cosparge con un po’ di zucchero al velo e, dopo averla fatta raffreddare per qualche minuto, la si serve in tavola.

LEGGI ANCHE: Risotto al taleggio, la ricetta di un primo gustosissimo