Torta salata al prosciutto, piatto unico gustoso per la bella stagione

Quando si parla di consigli culinari per la bella stagione, non si possono non chiamare in causa le torte. Se si ha poco tempo ma comunque la voglia di preparare qualcosa di buono per famiglia e amici, un grande classico che ha sempre il suo perché è quello della torta salata prosciutto, formaggio e agretti. Scopriamo come prepararla.

Ingredienti

Le dosi che andremo ad elencare vanno bene per 5/6 persone.

1 rotolo di pasta sfoglia

150 grammi di prosciutto cotto

200 grammi di formaggio tipo provola

4 uova

150 grammi di burro

100 ml di latte

Formaggio grattugiato (4/5 cucchiai)

150 grammi di agretti

Sale q.b.

Pepe q.b.

Svolgimento

La preparazione di questa torta rustica è a dir poco rapida. Inizia tutto prendendo una tortiera e foderandone il fondo con la pasta sfoglia. Il passo successivo prevede il fatto di bucherellare il fondo sopra citato.

Una volta archiviato questo step, si prendono parte delle fette di prosciutto e si crea uno strato sempre sul fondo della teglia. A questo punto, si taglia il formaggio e lo si mette sopra al prosciutto, facendo la stessa cosa, subito dopo, con gli agretti tagliati.

Si copre il tutto con un ulteriore strato di prosciutto e, successivamente, si guarnisce con dei fiocchetti di burro. A parte, in una ciotola, bisogna poi sbattere tre uova assieme al sale e al pepe. Il composto ottenuto deve essere versato nella tortiera. Subito dopo, bisogna procedere a spolverare la superficie con il formaggio grattugiato.

Se si ha voglia, si possono aggiungere ulteriori fiocchi di burro. Se no, si prende la tortiera e, dopo aver ripiegato i bordi della sfoglia, la si fa cuocere in forno preriscaldato a 180° C per una trentina di minuti.

