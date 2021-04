Torta salata con salmone e zucchine, la ricetta passo passo

Le torte salate hanno sempre il loro perché. Perfette quando si ha poco tempo per stare in cucina, sono a dir poco succulente e alleate del risparmio. Tra le tante alterntive che si possono chiamare in causa, troviamo la torta salata con salmone e zucchine, due ingredienti dal sapore delicato che insieme stanno benissimo. Come si prepara? Scopriamo assieme la ricetta passo passo!

Ingredienti

Un rotolo di pasta sfoglia

3 zucchine

3 uova

250 grammi di formaggio tipo robiola

100 grammi di salmone affumicato tagliato a fette

Olio EVO q.b.

Uno spicchio d’aglio

Erba cipollina q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Svolgimento

La preparazione di questa torta salata inizia concentrandosi sulle zucchine, che devono essere pulite, tagliate a rondelle e fatte rosolare in padella con un filo d’olio assieme all’aglio, senza dimenticarsi di aggiustare con il sale e con il pepe.

A questo punto, si prende una ciotola a parte. Dentro quest’ultima si mescolano assieme la robiola, le uova, l’erba cipollina e un po’ di sale. Da non trascurare è anche una spolverata di pepe. Una volta raggiunto questo step, si aggiunge il salmone e successivamente anche le zucchine.

Adesso arriva il momento di prendere la pasta sfoglia, che va srotolata e posizionata su uno stampo di non meno di 22 centimetri di diametro. Si versa il composto sopra descritto, si livella e si chiudono i bordi della sfoglia.

La torta salata con il salmone e le zucchine va infine cotta in forno preriscaldato a 180°C per non più di 45 minuti.

