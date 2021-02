Dolce di origine ferrarese famoso e apprezzato in tutto il mondo, la torta tenerina è un’ottima soluzione per iniziare la giornata con gusto, ma anche per una merenda. Scopriamo assieme come prepararla.

Ingredienti

Le dosi che andremo ad elencare, vanno bene per preparare una torta da posizionare in uno stampo da 22 cm.

200 grammi circa di cioccolato fondente

4 uova

100 grammi di burro

100 grammi di zuccchero bianco

60 grammi di farina tipo 00

LEGGI ANCHE: Torta alle nocciole, una ricetta della tradizione contadina

Svolgimento

La preparazione della torta tenerina inizia concentrandosi sul burro e sul cioccolato, che devono essere sciolti assieme in un pentolino. La crema ottenuta deve essere successivamente trasferita in una ciotola e lasciata raffreddare.

Nel frattempo, ci si focalizza sulle uova e si separano i tuorli dagli albumi. I primi, uno per volta, devono essere aggiunti all’impasto uno per volta. Archiviato questo step, si aggiunge la farina e si mescola.

Cosa bisogna fare adesso? Dedicarsi agli albumi, che devono essere montati con lo zucchero e successivamente aggiunti all’impasto. Subito dopo, si comincia a mescolare continuando fino a quando non si ottiene un composto sufficientemente omogeneo.

Una volta arrivati a questo punto, ci si focalizza sullo stampo, che deve essere imburrato o infarinato. Il passo successivo prevede il fatto di versare l’impasto. Adesso si può cuocere la nostra meravigliosa torta, mettendola in forno preriscaldato a 180°C per 15/20 minuti.

Trascorso questo lasso di tempo, si lascia raffreddare la torta tenerina, la si toglie dallo stampo e, dopo averla spolverizzata con dello zucchero, la si serve in tavola.

LEGGI ANCHE: Come preparare una torta con glassa a specchio come questa