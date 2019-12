Tortellini: la ricetta tradizionale di uno dei piatti italiani più amati

I tortellini sono una dei piatti più amati tanto dagli italiani quanto dagli stranieri. Un piatto regionale dal sapore delicato e che diventa una delle portate principali per molti pranzi domenicali e di Natale.

Basta avere, infatti, qualche minuto in più da dedicare ai fornelli, e potrete realizzare i tortellini in casa! Il sapore vi sembrerà nuovo e decisamente migliore rispetto a quello dei tortellini confezionati che si è abituati a mangiare.

Partiamo dagli ingredienti.

5 uova

400 gr di farina

80 gr di carne trita di maiale

80 gr di carne trita di vitello

50 gr di mortadella

50 gr di prosciutto crudo

200 gr di formaggio grattugiato

sale e pepe

noce moscata

Per prima cosa dovrete preparare l’impasto per la pasta fresca: rompete le uova in una ciotola e aggiungeteci la farina. Mescolate prima con una forchetta e poi direttamente con le mani. L’impasto sarà pronto quando sarà liscio ed omogeneo: fate quindi una palla, avvolgetela nella pellicola e lasciate riposare la pasta all’uovo per un paio di ore.

Mentre la pasta fresca riposa potete preparare il ripieno per i tortellini: fate rosolare le due tipologie di carne trita in una padella con un filo di olio. Mettete quindi nel mixer la carne cotta e aggiungeteci tutti gli altri ingredienti: tritate tutto in modo da ottenere un vero impasto.

Quando la pasta sarà pronta per essere lavorata, stendetela: potete usare una macchina oppure stenderla con il mattarello, l’importante è che otteniate delle sfoglie sottili e omogenee. Una volta stesa la pasta, ritagliatene dei quadrati di circa 4-5 centimetri.

Posizionate al centro di ciascun quadrato un po’ di ripieno: aiutatevi con un cucchiaino per compiere questa operazione. A questo punto arriva la parte più delicata: la chiusura dei tortellini. Piegate in due il quadrato di pasta in modo da formare un triangolo: per sigillare bene la pasta inumiditela leggermente e premete leggermente lungo gli angoli.

Posizionate quindi il triangolo di pasta sul dito indice con la base del triangolo rivolta verso la punta del dito: ripiegate quindi gli angoli esterni in modo che avvolgano il dito, inumiditeli e pressateli leggermente. Estraete delicatamente il tortellino dal dito e piagate verso l’esterno l’ultimo angolo del triangolo.

Armatevi di pazienza, e ripete l’operazione con tutti i vostri tortellini: quando vi sentirete un po’ stanchi ricordatevi del figurone che farete.

E a questo punto: buon appetito.

