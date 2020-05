Tortellini panna e prosciutto: la ricetta del primo semplice e gustoso

I tortellini panna e prosciutto mettono tutti d’accordo. Se vogliamo improvvisare un pranzo o una cena, questa è un’opzione più che valida. Per prepararli sono sufficienti pochi ingredienti, che si trovano facilmente in una dispensa ben rifornita. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa ci serve prima di metterci all’opera:

400 g di tortellini (vanno benissimo anche quelli confezionati del supermercato, oppure possiamo prenderli al pastificio);

Una busta di panna da cucina;

30 g di burro;

Una fetta di prosciutto cotto da 150 g;

Parmigiano grattugiato q.b.;

Sale e pepe q.b.

Per preparare i tortellini panna e prosciutto, iniziamo a tagliare l’ingrediente principe a listarelle e poi a cubetti (eventualmente possiamo chiedere al salumiere di fare questo lavoro per noi, se non c’è fila al banco). A questo punto, facciamo sciogliere una noce di burro in padella e incorporiamo il prosciutto. Deve rosolare e insaporirsi a fuoco lento.

Successivamente aggiungiamo anche la panna e lasciamo che riscaldi leggermente. Aggiustiamo di sale e, se piace a noi e ai nostri ospiti, di pepe nero. Intanto portiamo a bollore l’acqua per cuocere la nostra pasta fresca ripiena, saliamola e tuffiamoci dentro i tortellini: basta uno o due minuti perché siano pronti.

Adesso è arrivato il momento di scolarli e di buttarli direttamente nella padella del condimento. Mantechiamo aggiungendo una manciata abbondante di parmigiano grattugiato e lasciamo che il tutto leghi perfettamente e si insaporisca come si deve.

Il primo piatto perfetto per i più piccini è pronto. Nella versione baby evitiamo il pepe, soprattutto in grandi quantità. Possiamo sempre aggiungerlo a cottura completata nei piatti riservati agli adulti, magari insieme a un po’ di formaggio extra che non guasta mai.