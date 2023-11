Tortino al cacao chetogenico in 1 minuto: il dolce perfetto per la dieta keto

Scopri come preparare un tortino al cacao chetogenico in soli 1 minuto. Un dessert delizioso e adatto alla dieta keto, senza glutine, carboidrati o zuccheri.

Se sei un appassionato della dieta chetogenica ma spesso senti la mancanza di dessert gustosi, allora sei nel posto giusto! Oggi ti presenteremo una ricetta irresistibile: il tortino al cacao chetogenico pronto in soli 1 minuto. Un dolce che si adatta perfettamente alla tua dieta senza compromettere i tuoi obiettivi chetogenici. Senza glutine, senza carboidrati, senza zucchero e persino senza lattosio, questo tortino è un vero capolavoro che soddisferà la tua voglia di dolcezza senza sensi di colpa.

La dieta chetogenica

I principi chiave della dieta chetogenica:

riduzione dei carboidrati: La dieta chetogenica si caratterizza per la significativa riduzione dell’apporto di carboidrati. Di solito, i carboidrati costituiscono meno del 5-10% delle calorie totali consumate in un giorno.

aumento dei grassi: Nella dieta keto, l’assunzione di grassi costituisce la maggior parte delle calorie giornaliere, solitamente intorno al 70-80% delle calorie totali.

moderata assunzione di proteine: Le proteine costituiscono circa il 15-20% delle calorie totali. È importante mantenere un’assunzione moderata di proteine, in quanto l’eccesso di proteine può essere convertito in glucosio nel corpo attraverso un processo chiamato gluconeogenesi.

Gli ingredienti

Per preparare questo delizioso tortino al cacao, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

10 g di farina di mandorle

5 g di farina di cocco

5 g di cacao amaro in polvere

1/2 cucchiaino di lievito per microonde

5 g di olio di cocco o ghee

10 ml di latte vegetale senza zucchero o acqua

5 g di gocce di cioccolato keto o cioccolato al 90%

La preparazione

Iniziamo la preparazione del tortino:

versa il latte vegetale e l’olio di cocco in una ciotola.

aggiungi le farine (farina di cocco, cacao e farina di mandorle) e il lievito. Mescola il tutto con un cucchiaio fino a ottenere un impasto morbidissimo.

aggiungi le gocce di cioccolato keto all’impasto.

versa la crema risultante in un piccolo stampo.

inforna il tutto nel microonde a 600W per circa 1 minuto.

lascia raffreddare il tortino prima di toglierlo dallo stampo.

guarnisci a piacere con frutta fresca, panna montata o una spolverata di cacao amaro.

Se non hai a disposizione un forno a microonde, puoi cuocere il tortino in forno a 170°C per 10-15 minuti. Il risultato sarà altrettanto delizioso!

Ora hai una ricetta semplice, veloce e incredibilmente saporita per soddisfare i tuoi desideri dolci senza infrangere la tua dieta chetogenica. Il tortino al cacao chetogenico in 1 minuto è il dessert perfetto per colazione, come spuntino o per concludere un pasto con una nota dolce. Preparalo oggi e delizia il tuo palato senza sensi di colpa!

