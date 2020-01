Tosca: età, vita privata, Festival di Sanremo 2020, Instagram

Tosca, all’anagrafe Tiziana Tosca Donati, è nata il 29 agosto 1967 a Roma. Considerata una delle più raffinate voci del panorama musicale italiano, è tra i 24 big di Sanremo 2020 e porterà all’Ariston il brano Ho Amato Tutto. Se vuoi scoprire qualcosa di più sulla sua carriera e sulla vita privata, seguici nelle prossime righe.

Un talento notato da Renzo Arbore

Tosca deve il suo successo musicale alla lungimiranza di Renzo Arbore, che l’ha scoperta in un piano bar romano. Da allora è cominciata la sua carriera, che ha preso il via con la partecipazione al programma Il Caso Sanremo, trasmissione condotta da Lino Banfi con la partecipazione di Michele Mirabella.

Nel 1992 è arrivato per lei l’esordio all’Ariston. Tosca ha infatti partecipato nella categoria Giovani, portando il brano Cosa Farà Dio di Me. Nello stesso anno, la cantante romana ha inciso il suo primo album, che ha come titolo il suo pseudonimo.

L’anno dopo è stata la volta della seconda fatica discografica, che porta invece il titolo di Attrice. Il periodo successivo è ricco di collaborazioni con alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana. Degno di nota a tal proposito è il duetto con Lucio Dalla, che con lei ha cantato il brano Rispondimi.

La vittoria a Sanremo

Dopo aver duettato con Renato Zero e con Riccardo Cocciante, Tosca ha affiancato Ron nel brano Vorrei Incontrarti tra Cent’Anni, canzone vincitrice di Sanremo nel 1996. I due tornano assieme sul palco dell’Ariston l’anno dopo, anche se in maniera diversa. Nel 1997, Tosca ha infatti gareggiato a Sanremo con Nel Respiro Più Grande, canzone avente come autrice del testo Susanna Tamaro e come firma delle musiche Ron.

Il doppiaggio del cartoon Anastasia

Per Tosca gli anni ’90 si sono conclusi con un’incursione nel mondo del doppiaggio. La cantante romana ha infatti prestato la voce alla protagonista del cartoon Anastasia, film di animazione della Twentieth Century Fox (in questa occasione ha collaborato con Fiorello).

Altri progetti

Voce di brani di diverse colonne sonore – uno degli ultimi è la canzone L’Invenzione di un Poeta, presente nel film di Muccino A Casa Tutti Bene – Tosca ha lavorato tantissimo in teatro e, grazie a uno spettacolo con cui ha girato il mondo negli ultimi tre anni, ha dato vita al progetto Il Suono della Voce, un documentario diretto da Emanuela Giordano.

Vita privata

Tosca, che non ha figli, è legata sia sentimentalmente sia professionalmente a Massimiliano Venturiello, attore e doppiatore.

Instagram

La cantante ha un profilo Instagram (@toscadonati) seguito da poco più di 5mila persone e utilizzato soprattutto per promuovere progetti musicali.

