Totano gigante pescato a mani nude a riva (VIDEO)

Sarà ‘colpa’ della zona rossa che porta un po’ più di quiete e meno disturbi all’ambiente o semplicemente di casi fortunati ma non vogliamo credere che siano pure coincidenze: già dal primo “lockdown” si stanno moltiplicando gli eventi di avvistamenti e catture di specie marine sempre meno singolari.

E i social media ci aiutano a conoscere questi fatti che viaggiano spediti di messaggio in messaggio. Come quello che ci è pervenuto da poco e che per Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, vale la pena di vedere.

Non sappiamo quando e dove, ma possiamo ipotizzare che sia accaduto sulla costa campana, anzi a riva, dove tra le acque cristalline si sofferma una preda di grandi dimensioni. Sarà un polpo che è solito avvicinarsi per propria indole alla costa? Ma no? Un coraggioso che non ci pensa due volte si getta in mare e ci svela cosa sia ed ha la fortuna di afferrarlo a mani nude e riuscire a portarlo «a terra».

Si tratta di un grande esemplare di totano che normalmente vive a grandi profondità ma spintosi a pochi centimetri d’acqua ha persino ferito con i tentacoli l’avambraccio del fortunato “pescatore”.

Ecco il video:

