Tra tessuti e motivi pied de poule che tornano di moda, un legging si fa notare

I leggings alla moda sono un must per tutte le donne e le ragazze che non vogliono mai rinunciare allo stile. Un capo di questo tipo è infatti un evergreen: può essere indossato in tutte le occasioni che desideri, non solo per lo sport ma anche per il lavoro e per il tempo libero!

Consideriamo, ad esempio, le forniture BeGood: indumenti di gran classe, versatili e confezionati con la massima cura per i dettagli. Senza dimenticare che questi articoli di abbigliamento sono progettati per il benessere del tuo corpo, poiché i loro tessuti idratano la cute e svolgono un vero e proprio massaggio drenante.

Incredibile, non è così? Una tecnologia tanto avanzata è frutto di lunghi studi e ricerche, e nasce con il preciso obiettivo di conciliare bellezza e salute. Gli outfit del marchio sono sia eleganti sia funzionali, e sono perfetti per tutti i momenti della quotidianità.

Il catalogo di BeGood include anche leggings pied de poule, intramontabili e facili da abbinare a top, canotte, maglie ecc. L’ideale per sfoggiare una mise moderna, grazie alla quale ti sentirai senza dubbio più affascinante e sicura di te!

Quando indossare un legging pied de poule?

La risposta a questa domanda è semplice: praticamente sempre!

Un legging del genere unisce qualità come la sobrietà e la raffinatezza, ed è ottimo per rendere più confortevoli le ore trascorse in ufficio e quelle dedicate al workout. Inoltre tantissime clienti lo scelgono per le passeggiate con le amiche, per lo shopping, per le commissioni e chi più ne ha più ne metta.

Stiamo parlando di leggings neri a vita alta, che trovano posto in qualsiasi look e guardaroba. Tra l’altro, un simile prodotto è eccellente con ogni modello di scarpa: da quelle da ginnastica a quelle con il tacco, dalle décolleté alle ballerine, fino agli stivaletti. Questi leggings, comodi e traspiranti, sono indicati per tutti i periodi dell’anno.

I benefici dei leggings snellenti

Devi sapere, poi, che gli indumenti in oggetto… ti aiutano a dimagrire!

Il tessuto, brevettato dal marchio BeGood, è chiamato Dermofibra Cosmetics: un’invenzione innovativa, tua alleata contro una serie di inestetismi. Tali capi sono concepiti per eseguire un autentico reshaping, e favoriscono la riduzione del giro vita, dei fianchi e delle cosce.

Questo effetto è dovuto a varie ragioni. Per cominciare, come già abbiamo accennato, i materiali in questione massaggiano le tue gambe e il tuo addome: di conseguenza stimolano il drenaggio e l’espulsione dei liquidi in eccesso, e sono nostri complici contro la ritenzione idrica. Un notevole toccasana in caso di gonfiore.

In aggiunta, questi leggings snellenti supportano una corretta microcircolazione e sono quindi utili per attenuare la cellulite. La fastidiosa pelle a buccia d’arancia è spesso causata da un rallentamento della circolazione del sangue, motivo per cui ti suggeriamo questi articoli BeGood.

Se ricorrerai a questa soluzione in modo costante, dopo soli 10 giorni ti renderai conto dei miglioramenti. Un’altra cosa: i tessuti Dermofibra Cosmetics sono pensati per difendere l’epidermide dai raggi ultravioletti, ulteriore garanzia di sicurezza durante le camminate all’aperto. Quando il clima è piacevole e mite non c’è nulla di meglio di una gita, e con questi leggings la tua cute sarà adeguatamente protetta.

Perché allenarsi con i leggings BeGood

Oltre a tutti quelli che ti abbiamo fornito finora, ti proponiamo altri elementi che dimostrano la convenienza degli outfit BeGood durante lo sport.

I leggings neri in tessuto pied de poule, così come tutti gli altri modelli del brand, sostengono i gruppi muscolari e ne incrementano la tonicità. La loro fascia a vita alta cinge i fianchi, contiene l’addome e dà forza alla parte bassa della schiena: questi capi, dunque, potenziano i risultati degli esercizi, che siano di yoga, di pilates ecc.

Puoi utilizzare un legging di questo tipo anche per la corsa, su tapis-roulant oppure al parco. Lo ribadiamo, la tua pelle sarà tutelata dai raggi UV persino nelle giornate più soleggiate!

Qualche informazione in più sui tessuti

I leggings firmati BeGood, al di là delle textures e dei pattern decorativi, includono nei propri materiali numerose sostanze benefiche. Per esempio, la caffeina: le sue proprietà anticellulite sono famose, proprio come la sua capacità di mantenere il derma idratato ed elastico.

Il tessuto Dermofibra Cosmetics, poi, è ricco di vitamine, specialmente la A e la E. Non mancano i sali minerali, come il magnesio, il silicio e lo zinco, nonché l’aloe vera – amica della superficie cutanea per la sua azione nutriente.

Tali leggings sono aderenti ma non costringono, sono caratterizzati da una struttura a nido d’ape e sono addirittura antibatterici. Non temere i trattamenti in lavatrice, perché questi articoli non risentono assolutamente dei lavaggi frequenti. Una creazione al 100% made in Italy, di elevata qualità, finalizzata al tuo benessere in qualunque situazione!