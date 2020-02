Transgender usa il bagno delle donne di McDonald’s e viene uccisa

Una transgender è stata uccisa a colpi di arma da fuoco poche ore dopo che qualcuno ha chiamato la polizia per denunciarla perché aveva usato il bagno delle donne in un ristorante di McDonald’s.

Neulisa Luciano Ruiz, conosciuta anche con il nome di Alexa, è stata uccisa lunedì scorso 24 febbraio, di mattina, a Toa Baja, sulla costa settentrionale di Puerto Rico, isola caraibica degli Stati Uniti d’America. Un video che sembra catturare il momento dell’omicidio è stato condiviso sui social media. Stando a quanto riportato da NBC News, sarebbero stati sparati almeno dieci colpi di pistola e la polizia sta indagando sul filmato.

Ore prima della sparatoria, Alexa è stata segnalata alla polizia per avere utilizzato il bagno delle donne del fast food. David Begnaud, corrispondente di CBS News, ha riferito che la polizia non ha trovato alcuna prova a sostegno delle accuse contro la transgender. E, a quanto pare, la persona che ha chiamato per denunciarla l’ha poi ritirata dopo avere appreso che Alexa era senzatetto.

‘Alexa’ was a transgender woman killed in Puerto Rico after social media posts accused her of peeping on people in a public bathroom. Police found no proof. The complainant didn’t file charges after finding out Alexa was homeless. Despite that a narrative spread on social media. pic.twitter.com/xknfGH7HRD

— David Begnaud (@DavidBegnaud) February 25, 2020