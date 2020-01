Travolge e uccide con il Suv il marocchino che aveva rubato il cellulare al figlio

L’accusa è pesantissima: omicidio volontario aggravato per avere investito e ucciso un 24enne marocchino che aveva rubato lo smartphone al figlio. Il dramma è avvenuto domenica scorsa, 5 gennaio, intorno alle 22.30, a Imola, in provincia di Bologna.

Dopo avere compiuto il fatto, l’investitore, 43 anni, V.I. le sue iniziali, si è costituito alla polizia in stato confusionale e ha confessato l’accaduto.

Come si apprende da varie testate, già nei giorni precedenti all’omicidio, l’investitore aveva avuto una lite con la vittima per via del furto subito, avvenuto a fine anno, dal figlio 17enne. Tra l’altro, l’uomo aveva denunciato il nordafricano alla Polizia come autore della rapina ed erano in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Nel frattempo, tuttavia, tra i due la tensione è salita con tanto di incontro e discussione violenta che hanno causato la denuncia dell’italiano per lesioni.

E il 5 gennaio, mentre il 24enne – M.A.E.F. le iniziali – si trovava in giro a piedi, è stato travolto e ucciso dall’auto guidata dal 43enne, di origini campane ma residente a Imola. L’investitore era stato avvisato dal figlio al telefono, allarmate, perché aveva incontrato casualmente il maghrebino.

L’investitore si trovava a bordo di una Jeep, in via Mameli, piccola strada del centro storico imolese e alla polizia ha raccontato: «Non volevo investirlo ma solo fermarlo».

Di conseguenza, il pm Anna Cecilia Sessa non ha ipotizzato il reato di omicidio stradale ma di omicidio volontario.

