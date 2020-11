Tronchetto al salmone, un antipasto di Natale semplice e gustosissimo

Chi dice che cucinare per Natale sia sinonimo di complessità? Qualcuno che non ha provato ricette come quella che stiamo per presentare in queste righe. Ecco a voi come preparare passo passo il tronchetto al salmone, un antipasto natalizio semplice e altrettanto gustoso.

Tronchetto al salmone: gli ingredienti

Le dosi che stiamo per presentare vanno bene per 6 persone.

3 fette di pane per tramezzini

350 grammi circa di formaggio spalmabile

4 cucchiai da minestra di latte

un rametto di menta o di qualsiasi altra pianta aromatica

250 grammi di salmone affumicato

Foglie di insalata

Pepe in grani

Svolgimento

La preparazione del tronchetto natalizio al salmone inizia stendendo una pellicola trasparente sul piano di lavoro. Il passo successivo prevede il fatto di posizionarci sopra le fette di pane che, successivamente, devono essere appiattite con l’aiuto di un mattarello.

A questo punto, arriva il momento di spalmare su il formaggio molle. Successivamente, bisogna prendere le foglie di insalata e ricoprire il tutto. Lo step finale prevede il fatto di focalizzarsi sulle fette di salmone affumicato, che devono essere distribuite sulla superficie cercando, se possibile, di non lasciare spazi scoperti.

Cosa si fa adesso? Aiutandosi con la pellicola e partendo dal lato corto, si arrotola in pale bianco fino ad arrivare a formare un rotolo, che deve essee messo in frigorifero per almeno 30 minuti. Una volta trascorso questo lasso di tempo, si taglia il rotolo in due parti, posizionandole in modo da creare l’effetto del ramo di un tronco.

I passi successivi prevedono il fatto di cospargere il tutto con del formaggio grana, passando la forchetta in modo da creare, tramite i rebbi, i segni tipici della superficie degli alberi. Per completare il tutto, si può guarnire con un po’ di grani di pepe o con un rametto di pianta aromatica.

