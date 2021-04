Trovano un serpente velenoso nell’insalata comprata al supermercato

Un serpente Hoplocephalus bitorquatus si è nascosto in una confezione di due lattughe comprate lunedì da Alexander White e dalla sua compagna Amelie Neate da un supermercato Aldi a Sydney, in Australia.

«Si muoveva e tirava fuori la sua piccola lingua», spiega White, citato dai quotidiani locali. «Quando ho visto la sua lingua, ho capito che non era un semplice verme. Ad essere onesto, vorrei che fosse stato solo un verme». Il rettile misurava circa 20 centimetri.

Secondo la coppia, il rettile stava dormendo pacificamente nella lattuga al supermercato finché White non lo ha raccolto, lo ha portato al negozio e l’ha portato a casa in bicicletta. La corsa di 10 minuti deve aver svegliato l’animale. Così hanno scoperto il serpente mentre disimballavano la spesa a casa. Hanno chiamato l’organizzazione per la fauna selvatica Wires, che ha detto loro che il serpente potrebbe essere una Pseudonaja textilis, una delle specie più velenose e aggressive in Australia.

La coppia ha inviato diverse foto all’organizzazione e alla fine l’animale si è rivelato essere un serpente dalla testa pallida, una specie pericolosa, ma meno di Pseudonaja textilis. «Se sei morso da questo serpente, devi andare immediatamente in ospedale», spiega White.

Non è stata registrata alcuna morte per morso di un serpente dalla testa pallida, ma può portare a complicazioni più o meno gravi: forti mal di testa, visione offuscata, dolore localizzato e sanguinamento anormale.

In attesa dell’arrivo di un esperto dell’organizzazione Wires, la coppia ha messo il serpente e la lattuga in un contenitore con chiusura ermetica di sicurezza. «Ma abbiamo aperto un po ‘il coperchio perché temevamo che rimanesse senza aria».

Lo specialista è arrivato intorno alle 22:30 per prendere in carico il rettile. Con l’aiuto di Aldi, ha fatto risalire l’origine della lattuga alla città di Toowoomba, una città del sud-est del Queensland, nell’Australia nord-orientale. L’obiettivo ora è riportare il serpente nel suo ambiente naturale.

«Mangiavo ancora la lattuga», dice Alexander White. «L’ho lavata accuratamente. C’erano un paio di punti che sembravano escrementi di serpente. Ma ho pulito tutto bene».

Da parte sua, Aldi ha detto che stava lavorando con il fornitore per «indagare su come potrebbe essere accaduto questo incidente». Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti sono cose che possono succedere quando si raccolgono le verdure capita di trovare qualche animaletto…

