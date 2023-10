Trovata cagnolina abbandonata con due zampe posteriori in più, è corsa all’adozione

Un’adorabile cucciolotta, una femmina di Spaniel di meno di tre mesi e nata con sei zampe è stata trovata nel parcheggio di un supermercato inglese. La cagnolina è stata recuperata all’esterno di un B&M, nel Pembrokeshire. Non ha solamente due zampe posteriori in più: la cagnolina ha anche un secondo apparato riproduttore femminile. Al momento, grazie ai social, il rifugio che l’ha accolta ha raccolto più di 2 mila sterline per aiutare la cagnolina a superare le operazioni chirurgiche a cui sarà sottoposta.

Sarà necessario operare, prima di tutto per la rimozione degli arti in più, e per ripristinare la normalità dell’organo sessuale. I veterinari però sono cauti e dubbiosi sulla buona riuscita. La cagnolina potrebbe perdere l’uso di almeno una delle restanti zampe posteriori.

@westerntelegraph Little Ariel was found abandoned in Pembroke Dock. The 11-week-old puppy has six legs as well as some other defects that were found when she was assessed by Greenacres’ vets. She will need a number of operations in the coming months but thankfully the beautiful puppy is settling in well in her new foster home and is doing ok. #Puppy #PuppiesofInstagram #PembrokeDock #Greenacres Video: Mikey Lawlor ♬ original sound – Western Telegraph

L’allarme arriva da un passante che, vedendo la piccola in un forte stato di sofferenza davanti al centro commerciale, ha chiamato il rifugio più vicino. L’animale si trova adesso al Greenacres Rescue e ha superato un check-up presso una clinica veterinaria della zona. La cagnolina si chiama adesso Ariel e attende anche l’adozione al rifugio.

“Quando ce l’hanno portata era molto spaventata e parecchio intimidita – racconta Mikey Lawlor, fondatore e manager di Greenacres – ha trascorso la prima notte a casa con me. Le zampe posteriori extra sono fuse insieme, assomigliano alla coda di una sirena. In città aveva piovuto, poco prima del suo ritrovamento, ma quando l’hanno presa il suo manto era asciutto. Inoltre non era affamata né denutrita”.

Le due zampe extra di Ariel sono, in pratica, ossa della coscia che si dividono in due. I veterinari sostengono che “non sono per nulla funzionali e non servono a nulla”. Purtroppo, con questa deformazione, il bacino del cane non si è formato correttamente. “Di conseguenza la sua zampa destra posteriore non ha praticamente alcun tono muscolare”, affermano i medici.

Non ha “doppioni” di altri organi interni, dato che le radiografie hanno escluso questa ipotesi. Anche la seconda vagina è destinata alla rimozione chirurgica. “Lo faremo quando la sterilizzeremo”, avvertono i sanitari. “Durante l’affidamento resterà sotto monitoraggio costante e vedremo come, se e quando agire in sala operatoria”, precisano gli stessi medici. Il rifugio di Greenacres, intanto, avrebbe già ricevuto più di 200 candidature per la sua adozione. “Al momento non accettiamo le domande, almeno sino a quando non sapremo con certezza cosa le riserverà il suo futuro”.