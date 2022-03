TV, bellissima notizia per Michelle Hunziker dai dati di ascolto

Esordio vincente per Michelle Impossible su Canale 5: il primo dei due appuntamenti speciali – il prossimo andrà in onda mercoledì prossimo, 23 febbraio – con il programma di Michelle Hunziker è stato seguito su Canale 5 da 3.382.000 telespettatori totali pari a una share del 19.65% di share (19.9% sul target 15-64 anni).

Nel corso della serata – ha segnalato Mediaset – la trasmissione ha toccato picchi del 24.67% di share e 4.629.000 spettatori totali. Sui social media lo show ha generato quasi 300.000 interazioni totali.

In particolare, su Twitter, l’hashtag ufficiale #MichelleImpossible è stato sul gradino più alto del podio degli argomenti più discussi della giornata in Italia, escludendo la Champions League.

“Michelle Hunziker – ha commentato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 – conferma ancora una volta la spumeggiante personalità, la carica umana e la grande professionalità, regalando a Canale 5 uno show brillante, all’insegna della leggerezza e della qualità. Un prodotto ricco di ospiti prestigiosi e tante emozioni, reso tale dall’impeccabile lavoro dell’èquipe artistica e produttiva”.

Il film Ero in guerra ma non lo sapevo, trasmesso da Rai1, ha interessato 2.294.000 spettatori con il 10,64% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? è stato seguito da 2.196.000 spettatori (11,23% di share).

Su Rai2 The Good Doctor ha registrato 1.129.000 spettatori (4,71%) di share. Su Italia1 Le Iene Show è stato visto da 1.120.000 spettatori (7,26%). Per Atlantide su La7 736.000 spettatori (3,27%), per Controcorrente su Rete 4 571.000 spettatori.

