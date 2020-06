TV, Caduta Libera di Gerry Scotti non torna in estate

Caduta Libera, il preserale condotto da Gerry Scotti, non tornerà in estate: il programma slitterà a fine agosto. Fino a poco tempo fa, si parlava di un suo ritorno in onda con la fine delle puntate di Avanti un Altro.

La situazione, come sopra ricordato, sarà diversa. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso Scotti tramite il suo profilo Instagram. Il programma dello zio della televisione italiana, attualmente giurato ad Amici Speciali assieme a Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli ed Eleonora Abbagnato, tornerà in onda il 31 agosto.

Continueranno le repliche di Avanti un Altro?

In una nota pubblicata dal sito Bubino Blog, si specifica che, ora come ora, non si sa se nei mesi di luglio e di agosto proseguiranno o meno le repliche di Avanti un Altro. Dal 29 giugno, è invece confermata la messa in onda delle puntate inedite di Reazione a Catena con la conduzione di Marco Liorni.

Non resta quindi che attendere per vedere cosa ne sarà della programmazione pre serale estiva di Canale 5. Di certo c’è che, sul fronte Rai, dopo lo stop per via dell’emergenza sanitaria, sta piano piano tornando tutto alla normalità (vedi ripresa delle puntate de I Soliti Ignoti e il poco fa accennato ritorno di Reazione a Catena).

