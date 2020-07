Un cane vittima del Covid-19: la storia che arriva dagli USA

Anche un cane è stata vittima del Covid. Una realtà triste che rende ancora più dura l’accettazione di quanto si sta verificando in questo periodo di pandemia. Una famiglia di Staten Island, distretto di New York, ha descritto gli ultimi giorni del suo amico a quattro zampe, il primo da compagnia negli Stati Uniti a essere positivo al Covid e ad essere morto a causa del virus. Il racconto nel corso di un’intervista concessa a National Geographic.

Buddy, questo il nome del pastore tedesco di sei anni, ha iniziato a respirare male a metà aprile. Poco prima, Robert Mahoney (uno dei proprietari) era risultato positivo al virus. Da quel momento per Buddy è iniziata una vera e propria odissea: il cane, nel giro di poco, ha cominciato a emettere muco dal naso e ha iniziato a respirare pesantemente.

EXCLUSIVE: The first dog positive for SARS-CoV-2 in the U.S. was a German shepherd named Buddy. He has died.

We knew little about US pet cases before now. No identities, scant details, few updates.

Buddy’s owners reached out to me to tell their story: https://t.co/RNhxGBUiWB

— Natasha Daly (@natashaldaly) July 29, 2020