Un nuovo amore per Gabriel Garko? Questa è una domanda che i fan si pongono ormai da diverso tempo. L’attore, infatti, è stato immortalato il giorno di San Valentino in compagnia del collega Gabriele Rossi, definito dallo stesso Garko «un amico speciale».

Adesso il settimanale Chi esce con nuovi scatti in esclusiva. Uno dei sex simbol italiani è stato fotografato insieme a un ragazzo più giovane. Sono andati insieme al ristorante e poi si sono concessi una passeggiata post-cena molto romantica, tra abbracci, sorrisi e sguardi di intesa.

Nei giorni scorsi si era parlato molto dell’attore, a causa di una crisi sentimentale che lo avrebbe spinto a rimandare il suo ritorno sul piccolo schermo. Adesso pero si parla di un nuovo amore per Gabriel Garko.

LEGGI ANCHE: Diana Del Bufalo torna su Instagram e spiega perché se ne era andata

Ha rifiutato sia la partecipazione al Grande Fratello Vip, che tornerà a settembre sempre con la conduzione di Alfonso Signorini, e all’Isola dei Famosi. Forse non per una crisi, a questo punto, ma per un nuovo sentimento che sta nascendo e che non vuole mettere a repentaglio.

Non si conosce l’identità del nuovo amico dell’attore. Molti follower su Instagram sperano che sia pronto a ricominciare e che lo attenda un periodo di amore sincero e di serenità, dopo le burrasche degli scorsi mesi.

La presunta storia con Gabriele Rossi, un suo collega ed ex amico, infatti, non sarebbe finita bene e i due non si sono più visti insieme. Garko è sempre stato molto riservato non ha mai voluto parlare della sua vita sentimentale. Chissà se questa volta vorrà svelare il nome del suo nuovo amico.

Una cosa è certa, indipendentemente da ruoli, definizioni, nomi e cognomi, l’attore merita un momento di tranquillità, che magari gli dia il giusto input per rilanciarsi anche dal punto di vista professionale.