Un pezzo di Lego esce dal naso di un bambino dopo 2 anni dall’inserimento

Sameer Anwar è un bambino di sette anni che vive con i suoi genitori a Dunedin, nel sud della Nuova Zelanda. Come tutti i suoi coetanei, si diverte molto con i suoi giocattoli, tra cui i Lego, che gli permettono di realizzare ogni genere di cose, a volte gigantesche.

Nel 2018, però, il piccolo inserì il braccio di un personaggio nella narice così profondamente che il medico di base non riuscì a localizzarlo. Per rassicurare i genitori, il dottore allora disse che il pezzo di Lego sarebbe finito nel tratto digestivo del bambino e così sarebbe stato espulso senza problemi alla salute.

In effetti, Sameer non si lamentò neanche una volta di alcun dolore, come raccontato dai genitori al Guardian.

Per due anni, pertanto, la famiglia si è dimenticata di questo incidente fino alla data di domenica scorsa, 16 agosto. Di sera, Sameer si è avvicinato a un piatto di cupcake rosa, annusandoli per godersi il profumo. All’improvviso, però, il piccolo ha avvertito un forte dolore al naso.

La madre ha aiutato il bambino a soffiarsi il naso, pensando che aveva annusato alcune briciole del dolce. Tuttavia, era il pezzo di Lego che ha cominciato a sporgere dal naso.

«Non ci aspettavamo una cosa del genere», hanno spiegato i genitori. Il padre di Sameer ci ha anche scherzato su, chiedendosi se non fosse necessario donare quel pezzo «a un museo».

L’inserimento di piccoli giocattoli nelle narici da parte dei bambini è un evento abbastanza comune che può essere molto pericoloso ma spesso la parte viene rimossa velocemente.

I medici non sanno come quel pezzo di Lego sia rimasto nel naso di Sameer per così tanto tempo senza che lui provasse alcun dolore.

