Una boutique Louis Vuitton davvero eccezionale ha aperto in Sicilia

⚜️Il nuovo store di Louis Vuitton apre a Taormina Louis Vuitton annuncia la nuova apertura del primo Cafè firmato dalla maison e un nuovo negozio a Taormina. Louis vuitton ha annunciato la sua destinazione in Sicilia con un nuovo negozio a Taormina questo 30 luglio 2023 e il primo cafè firmato dalla maison in Italia,il negozio ospiterà le collezioni uomo e donna oltre al Louis Vuitton Cafè by Timeo al 1 piano. I clienti scopriranno tutti i mètiers all’interno di uno spazio luminoso e intimo con dettagli in rovere bianco e legno naturale, arredi vintage e design che si miscelano con dettagli ispirati al territorio come la carta da parati in rafia e i tappeti siciliani maiolic. Il negozio offre anche Lv by the pool che va dell’abbigliamento alle borse,calzature e accessori. Nei toni del blu che evocano i cieli aperti e le profondità dell’oceano,il monogram reinventato come motivo a mosaico effetto acquerello. I clienti potranno scoprire anche l’esclusiva borsa Taormina neverfull direttamente nello store. Il cafè al 1 piano trasmette ancora di più il concetto di stile di vita di Lv by the pool,il servizio per la tavola e i tessili si fondono con il design degli interni,il cafè ha un ingresso dedicato in cui dominano i codici Louis Vuitton inpreziositi dal gusto siciliano con grandi piante e poltrone bulbo per un’atmosfera florida e creativa. In un’ampia vista mare si apre la sala con una parete rivestita di tessere blu in ceramica che richiamano l’acqua. I 14 posti disponibili creano uno spazio per fermasi per una pausa rilassante, gestito dal team del grand hotel Timeo di Belmond,il cafè da l’impressione di un’oasi elegante e sofisticata con servizio tutto il giorno e 2 menu:dolce e salato. Fonte:@grazia_it E tu cosa ne pensibdi questa nuova apertura boutique +Cafè?Ti piacerebbe provare e vedere questa iniziativa gustosa e alla moda?