Unghie autunno 2023: ecco tutte le tendenze

Quali sono le unghie in tendenza nella stagione autunnale 2023? Che si tratti di gel, semi permanente o smalto normale, le variazioni di colore e le decorazioni sono davvero tantissime. Le scelte sono spinte sempre più da trend diffusi sui social. Ecco svelate le tendenze unghie autunno 2023, per essere sempre al passo con i tempi.

Micro french: la french manicure è una tendenza del 2023 e in questi mesi autunnali sta spopolando soprattutto la micro french, indice di semplicità e naturalezza. Conferisce un aspetto delicato e raffinato alle unghie e può essere in versione classica quindi bianco oppure in varianti colorate e particolari.

Color cioccolato: tra i colori di tendenza sicuramente spicca il cioccolato come sfumatura di marrone, colore tipico autunnale. Si tratta di un colore intenso e avvolgente, bellissimo sulle unghie lunghe ma adatto anche alle corte. In generale anche altre sfumature del marrone saranno protagoniste di questa stagione.

Chrome nails: le unghie cromate sono caratterizzate da smalti iridescenti e riflettenti che con la luce assumono una colorazione molto travolgente, perché in grado di catturarla e rifletterla. Sono comunque molto particolari e adatte a chi non vuole di certo passare inosservato.

Velvet nails: le unghie effetto velluto sono sicuramente molto richieste in queste stagioni e ricordano gli occhi dei felini, simili infatti alle unghie cat eye. I colori per realizzarle sono molteplici ma di certo sono più richiesti quelli neutri come il rosa e il beige.

Milky nails: le unghie bianco latte continueranno ad essere di tendenza nell’autunno 2023, ma l’aspetto che cambia sarà la leggera sfumatura di colore, più tendente al rosa e al lilla entrambi molto chiari. Le tonalità nude vanno a valorizzare la bellezza naturale delle unghie e sono ideali per unghie corte o lunghe.

Questi sono le maggiori richieste dell’autunno 2023 ma oltre a queste tendenze, anche altri tipi andranno a decorare frequentemente le mani. Ad esempio ci sarà lo stile rock con lo smalto nero opaco oppure il colore burgundy e infine punti luce come borchie o strass.