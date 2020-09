Unicredit, problemi all’accesso online e ai bancomat

«Sono in corso malfunzionamenti generalizzati su cui stiamo intervendo con la massima priorità per la risoluzione«. Così in un tweet di Unicredit in merito a una serie di problemi riscontrati in mattinata sul servizio on-line.

Dei problemi a livello IT hanno causato forti rallentamenti a home banking e app oltre che, in qualche caso, ai bancomat. L’anomalia, com’è stato spiegato da piazza Gae Aulenti, è in via di risoluzione e dovrebbe essere definitivamente superata a breve.

Nel dettaglio, sia l’accesso alla banca attraverso l’app mobile, sia quello via web sono risultati per lungo tempo impossibili da effettuare, con continui messaggi di errore. Su Twitter, attraverso il profilo ufficiale, l’istituto di credito ha risposto alle lamentele e alle segnalazioni della clientela.

Il problema non ha riguardato solo Unicredit. Si sono segnalati problemi anche per i clienti di Banca Sella.

