Il 9 gennaio 2020 sono state effettuate le registrazioni del Trono Classico di Uomini & Donne dedicate alla scelta di Giulio Raselli, che lascerà quindi il posto libero a un nuovo tronista. Dopo diversi mesi di rumors è arrivata la certezza sul nome scelto per sostituirlo: si tratta dell’ex gieffino Daniele Del Moro.

Daniele Del Moro nuovo tronista di Uomini & Donne dopo Giulio Raselli

Del Moro, 29 anni, non è certo un volto sconosciuto agli affezionati dei programmi Mediaset. Il giovane ha infatti partecipato al Grande Fratello 16. Originario di Verona, Del Moro è nato il 4 luglio 1990 e ha una sorella minore.

Ha lavorato nell’agenzia di pubblicità di famiglia e ha cominciato a vivere da solo a 17 anni. Quando lo si nomina, è necessario specificare che l’esperienza che sta per iniziare nel salotto di Maria De Filippi non è certo la prima. Nel 2019, Daniele Del Moro ha infatti vissuto una breve parentesi come corteggiatore di Sonia Lorenzini. Per un curioso incrocio del destino, ha condiviso questa esperienza con Gennaro Lillio, che sarebbe poi entrato con lui nella casa più spiata d’Italia (tra le cui mura ha poi iniziato una chiacchierata storia d’amore, finita dopo pochi mesi, con Francesca De André).

Per quanto riguarda Del Moro, ossia il nuovo tronista di Uomini & Donne, è bene specificare che, nel corso della sua permanenza tra le mura della casa del GF, ha dato modo al pubblico di apprezzarlo per il suo fascino esteriore, ma anche di notare alcune oggettive asperità del suo carattere. Questo lato è venuto a galla soprattutto nell’ambito della relazione con Martina Nasoni.

Daniele Del Moro: chi è suo padre

Il nuovo tronista di Uomini & Donne ha un padre illustre. Daniele Del Moro è infatti figlio di Gian Pietro Del Moro. Anche lui veronese, il padre del nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi, ha palesato fin da giovane una passione verso la politica e il marketing, diventato centro nevralgico del suo lavoro.

Sempre in giovane età, il padre di Del Moro ha iniziato la sua attività sindacale. Eletto deputato nel 2013 nelle file del PD, è attivo anche nell’organizzazione degli eventi ed è sposato da tanti anni con la madre di Daniele e di sua sorella Michela.

Daniele Del Moro: il suo profilo Instagram

Daniele Del Moro è presente su Instagram. Il suo profilo, seguito da quasi 200mila persone, è però privato e accessibile solo a chi riceve la sua autorizzazione. Non resta che attende l’inizio dell’esperienza a Uomini & Donne per scoprire se lo aprirà.

