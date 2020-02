Uomini e Donne, com’era Gemma Galgani da giovane?

Gemma Galgani fa sempre parlare di sé, soprattutto per essere spesso in contrasto con Tina Cipollari (ospite fissa del programma come opinionista, insieme al ex ballerino e compagno di Paola Barale, Gianni Sperti).

Su Canale 5, grazie alla trasmissione di Maria De Filippi – regina indiscussa della televisione italiana – è stata corteggiata e ha corteggiato. Mostrando, così, la propria personalità e i propri desideri. Viene apprezzata e criticata: o la si ama o la si odia, non ci sono vie di mezzo.

Gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma sono quasi quotidiani, alcuni anche molto movimentati e divertenti, almeno per chi assiste da casa o in studio (forse meno per le due protagoniste). Ma, nonostante tutto, non perde mai la classe e l’eleganza per cui piace molto agli uomini.

Purtroppo, però, in campo sentimentale non si può certo dire fortunata. Il grande amore non lo ha ancora trovato e in passato ha anche molto sofferto, soprattutto per Giorgio (anche lui tra i partecipanti della trasmissione). Non sempre infatti si è sentita valorizzata e amata per come si sarebbe aspettata e avrebbe voluto.

Le foto in bianco e nero mostrano una donna sorridente e serena, anche ironica e sensuale in alcune pose. I battibecchi a Uomini e Donne non cessano mai, ma chissà cosa ne penserebbe Tina delle foto di Gemma Galgani da giovane.

Gli scatti, che stanno spopolando sui social, infatti, testimoniano come l’eleganza e la classe siano sempre state alcune delle sue prerogative. Anche la pettinatura non è mai cambiata: un caschetto senza tempo. Un suo recente post su Instagram, testimonia la sua voglia di allegria e di mettersi sempre in gioco.

