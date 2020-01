Uomini e Donne, l’ex tronista Andrea Damante ha una nuova fiamma: ecco chi

Dopo settimane di pettegolezzi su Andrea Damante e sulla sua nuova fiamma, finalmente l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato ufficialmente la sua love story con una giovane ragazza, di nome Claudia.

Attraverso un post pubblicato direttamente dalle Bahamas, si vedono i due ridere, mano nella mano, mentre si godono il caldo e il paesaggio caraibico. La bella Claudia ha quindi preso il posto di Giulia De Lellis nella mente e nel cuore dell’ex tronista?

Andrea Damante, dopo la lunga e tormentata relazione con Giulia, come raccontato tra le pagine del libro scritto dalla De Lellis Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, ha avuto dei brevissimi flirt con Chiara Montemurro e Viviana Vizzini. Adesso invece l’ex tronista sembra stia provando ad andare avanti, come ha già fatto la De Lellis con la sua serena relazione sentimentale con Andrea Iannone.

Chi è la nuova fiamma di Andrea Damante

Classe 1998, la nuova ragazza di Damante, Claudia Coppola, è nata a Milano e lavora nel mondo della moda da quando era molto piccola. Mora, ma fisicamente diversa rispetto alla Influecer con cui Il ‘DAMA’ è stato per molto tempo. La Coppola lavora come modella e su Instagram è seguita da più di 64mila follower. Da alcune indiscrezioni, sembrerebbe che i due si siano conosciuti a dicembre del 2019, tramite alcune amicizie in comune.

In concomitanza con la pubblicazione delle foto con la nuova fiamma, gli hater si sono scatenati scrivendo farsi del tipo: «Sembra la figlia», «Quanti anni ha? 16?», «Dalle stelle alle stalle». Ma è apparso anche qualche commento nostalgico da parte dei follower dei ‘Damellis’ come: «Questa ragazza è carina, ma lui con Giulia era molto più bello. I suoi occhi da quando non è più con Giulia non brillano più»; «Tanto farete come Belen e Stefano che alla fine di tutto si sono ritrovati» e ancora «mi dispiace ma quell’espressione che avevi con Giulia non c’è l’hai con lei… eravate tutta un’altra cosa (niente contro Claudia), ma trasmettete molto poco».

