Uomo e donna ‘giustiziati’ in Calabria, cos’è emerso dalle indagini

Nelle campagne di Castrovillari, in provincia di Cosenza, in Calabria, in località Gammellona, c’è stato un duplice omicidio: uccisi un uomo e la sua compagna.

I carabinieri stanno indagando a 360 gradi e non stanno seguendo una pista privilegiata. L’ipotesi che viene tenuta in maggiore considerazione, comunque, è quella di una vendetta maturata negli ambiente della criminalità.

Il corpo dell’uomo, Maurizio Scorza, 57 anni, era rinchiuso nel bagagliaio mentre quello della donna, di origine marocchina, residente a Villapiana, occupava il posto di guida di una Mercedes. Entrambi presentavano numerosi segni d’arma da fuoco.

Si è appreso che l’uomo – originario di Cassano allo Ionio – era già scampato a un agguato in passato. Il particolare è emerso dalle indagini avviate sin da subito dai carabinieri coordinati dalla locale procura. Il medico legale giunto sul posto avrebbe riscontrato numerosi fori di colpi di arma da fuoco, a conferma di un agguato compiuto in piena regola.

I precedenti di M.S. e le modalità del duplice omicidio farebbero ritenere che il duplice omicidio possa essere maturato in ambienti della ‘ndrangheta.

Ad avvisare i militari sarebbe stato un residente della zona, che ha notato l’auto ferma con i fari ancora accesi.

