Uomo sale sull’ala di un aereo e si toglie calzini e scarpe (VIDEO)

Sabato scorso, 12 dicembre, un uomo per 45 minuti ha interrotto le fasi che precedono il decollo del volo 1367 di un aereo dell’Alaska Airlines, all’aeroporto internazionale di Las Vegas, diretto a Portland, arrampicandosi sull’ala e camminando avanti e indietro per alcuni minuti senza scarpe e calzini.

Davanti agli occhi increduli dei passeggeri l’uomo, circondato dalle autorità locali, alla fine è scivolato ed è caduto dall’ala. Poi è stato arrestato.

Secondo una dichiarazione di Alaska Airlines, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, il volo «si stava preparando per il decollo quando il pilota ha notato un individuo che avanzava verso l’aereo. I piloti hanno avvertito la torre. Le forze dell’ordine sono state inviate e sono state in grado di arrestare l’individuo, tale Alejandro Carlson di 41 anni. Prima del decollo, l’aereo è tornato al Gate per un’ispezione».

Il passeggero Erin Evans che ha pubblicato il video su Twitter ha definito l’incidente «sicuramente una delle cose più strane che abbia mai visto in vita mia».

IL VIDEO:

LEGGI ANCHE: Crede nell’animismo e si sposa con una valigetta (VIDEO)