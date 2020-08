Usa, acrobata in spiaggia ammanettata perché in perizoma (VIDEO)

Un’acrobata in spiaggia è stata ammanettata perché indossava un perizoma. È rimasta davvero sorpresa quando gli agenti di polizia, a Myrtle Beach, si sono diretti verso di lei pronti ad arrestarla a causa del bikini che indossava.

«Mi avete ammanettata perché indosso un perizoma». I poliziotti l’hanno accompagnata sino alla sua auto e le hanno letto l’ordinanza che regola il decoro pubblico, sottolineando il divieto di apparire nudi su di una spiaggia pubblica.

«Lo so bene, ma non sono nuda»: risponde Sam Panda, acrobata professionista. Lo stesso ripete l’uomo che sta riprendendo l’accaduto con il proprio smartphone. La polizia, nonostante tutto, non vuole sentire ragioni e l’agente ribadisce: «Indossi un perizoma». «Un perizoma non vuol dire essere nudi»: replica la donna.

Il video originale raccoglie 20 minuti di botta e risposta tra la polizia e Sam Panda. I primi si basano sull’articolo di una norma della cittadina di Myrtle Beach che non permette «l’esposizione in pubblico di specifiche parti anatomiche» (tra queste rientrerebbero i glutei), la seconda sul buon senso.

Acrobat Sam Panda Detained by Myrtle Beach Police for Wearing Thong Bikini https://t.co/x8e03gDnSC — TMZ (@TMZ) August 3, 2020

La legge, però, prevede un avvertimento iniziale che, se non viene ascoltato, può provocare una multa molto salata. Ecco allora che gli agenti hanno rimosso le manette e rilasciato la ragazza, rimasta senza parole. La denuncia che, successivamente, ha pubblicato sui social chiarisce da dove è partita la spiacevole vicenda: «Una donna ha chiamato i poliziotti a causa del mio bikini. È iniziato tutto così».

A corredo del post tanti i commenti degli utenti che si dividono, tra chi si schiera a favore dell’acrobata ammanettata perché in perizoma, definendo la reazione della polizia esagerata, e chi invece è a favore della definizione normativa di decoro pubblico.