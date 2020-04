Bambino di 6 settimane muore di Coronavirus negli Stati Uniti

Si tratta della prima morte pediatrica dello Stato del Connecticut, negli Usa. Un bambino di 6 settimane non ce l’ha fatta a causa delle complicazioni dovute al Covid-19. «Questo è un virus che attacca il nostro più fragile senza pietà»: ha postato su Twitter Ned Lamont ieri, primo aprile.

«Ciò sottolinea anche l’importanza di rimanere a casa e limitare l’esposizione ad altre persone. La tua vita e la vita degli altri potrebbero letteralmente dipendere da questo. Le nostre preghiere vanno alla famiglia»: ha aggiunto.

Il tampone ha confermato che si tratta di Coronavirus. Il bambino di 6 settimane è una delle vittime più giovani di questa pandemia. Il neonato, originario della zona di Hartford , è stato portato in ospedale la scorsa settimana. È arrivato privo di vita e, nonostante abbiano fatto tutto quello che era in loro potere, i medici non sono riusciti a rianimarlo.

Continua, quindi, a chiedere la collaborazione di tutti il governatore del Connecticut. Spiegando che è l’unico modo per frenare la diffusione del Covid-19. «Questo è un virus che attacca senza pietà, rendendoci fragili»: ha scritto.

