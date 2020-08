Ustionato da un fulmine. No, non è la scena di un film di fantascienza, ma una situazione reale che si è verificata negli scorsi giorni in Spagna. Durante i forti temporali che hanno colpito anche il Paese iberico, un uomo di 61 anni è stato colpito mentre usciva, con l’ombrello in mano, nel giardino della sua casa nella località di Torrelodones. Così, all’improvviso e senza poter materialmente fare qualcosa per mettersi in salvo.

La notizia, naturalmente, ha fatto il giro del web ed è rimbalzata sui social dove non sono mancati i messaggi di vicinanza nei contorni del malcapitato, ustionato da un fulmine con conseguenze visibili su alcune parti del corpo, tra cui le gambe e i genitali. In molti hanno sottolineato l’eccezionalità dell’accaduto, peraltro in un 2020 che già ha messo a dura prova la Spagna, tra i Paesi d’Europa più colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid.

Come ha detto l’agenzia di sicurezza ed emergenza di Madrid ai media locali, l’uomo si trovava in un’area fuori casa e «portava un ombrello nella mano destra» che ha fatto da «canale d’ingresso» al fulmine. I «canali d’uscita», invece, sono stati i «genitali e la gamba sinistra» della vittima, immediatamente trasportata all’Ospedale universitario di La Paz, a Madrid.

Per fortuna, nessuna conseguenza fatale per l’uomo, ovviamente provato e scosso dall’accaduto che ha messo seriamente a repentaglio la sua vita. Una vicenda da film di fantascienza che purtroppo ha trovato riscontro nella vita di tutti i giorni, con un ombrello a fare da linea di connessione tra un fulmine e il corpo del malcapitato. Una vicenda che, tuttavia, non risulta isolata se si guarda a quanto accaduto negli ultimi anni.

Semmai, questo episodio rappresenta l’ennesima prova che situazioni di forti temporali, in tal senso, possono rappresentare un vero pericolo. Alcuni anni fa, infatti, un uomo era stato colpito da un fulmine due volte in appena un minuto. Fortunatamente, la vittima era riuscita a uscire illesa dalla doppia scarica. Più recentemente, una coppia in vacanza aveva filmato accidentalmente un fulmine caduto a pochi metri, in Messico. Attenzione e prudenza non sono mai troppe.

