Vaccinata contro il Covid-19 a 107 anni dai carabinieri (VIDEO)

Ieri, giovedì 18 marzo, a Isernia, in Molise, una donna di 107 anni è stata vaccinata contro il Covid-19 in casa sua dal personale medico e infermieristico dell’Arma dei Carabinieri.

La donna è Giuseppina Mucillo a cui è stata somministrata una dose del vaccino di Moderna. Il momento è stato catturato da un video che è stato condiviso sul profilo Facebook dei Carabinieri di Isernia.

Sui social media i militari hanno scritto: «L’Arma è sempre vicina ad aiutare i cittadini e le fasce più deboli».

Una familiare della donna, facendo riferimento alla Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, che si è svolta ieri, ha affermato: «Stiamo trattenendo le lacrime. Ci ha veramente commosso l’azione dell’Arma dei Carabinieri, che ha preso tanto a cuore il problema che ha nonna. Li ringrazio tantissimo dal profondo del cuore, anche per essere intervenuti in una giornata così importante per tutta l’Italia».

Di recente anche un’altra centenaria è stata vaccinata contro il Covid-19: Giuseppina Patriarca di Sulmona, in Abruzzo, nata il 6 novembre del 1915, ex maestra. La donna è stata vaccinata al palazzetto dello Sport dell’Incoronata con Pfizer.

