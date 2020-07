Vaccino anti-Covid da Oxford: “I primi risultati molto incoraggianti”

Il team del vaccino anti-Covid proveniente da Orxford, guidato da Pedro Folegatti, sta ottenendo dei risultati «estremamente incoraggianti». Secondo l’andamento della prima fase di sperimentazione, pare essere ben tollerato, sicuro e con una risposta immunogena significativa.

Sotto la vigilanza dell’Ema (Agenzia Europea per i Medicinali), i volontari su cui si sono testati gli effetti di quella che potrebbe essere la soluzione alla seconda pandemia del nostro secolo sono 1077, tutti sopra i 18 anni.

La risposta immunitaria, con la somministrazione di una sola dose, è molto alta ed è stata riscontrata in più del 90% dei casi. il vaccino anti-Covid che proviene da Oxford si chiama ChAdOx1nCoV-19.

This is very positive news. A huge well done to our brilliant, world-leading scientists & researchers at @UniofOxford.

There are no guarantees, we’re not there yet & further trials will be necessary – but this is an important step in the right direction.https://t.co/PRUTu8rlPF

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 20, 2020