“Vaccino di Pfizer efficace contro la variante britannica”

È probabile che il vaccino anti Covid-19 di Pfizer protegga dal ceppo mutante del coronavirus che sta investendo il Regno Unito. Lo hanno rivelato gli ultimi test di laboratorio, come riportato su Metro.

I risultati incoraggianti, utilizzando il sangue dei partecipanti agli studi, si basano su analisi più approfondite rispetto a quelle rilasciate dal gigante farmaceutico la scorsa settimana.

Pfizer, infatti, ha affermato che uno studio di laboratorio simile ha mostrato che il vaccino era efficace contro una mutazione chiave, chiamata N501Y, trovata in entrambe le varianti altamente trasmissibili che si diffondono nel Regno Unito e in Sud Africa.

L’ultimo studio, che non è stato ancora sottoposto a peer review, è stato condotto su 10 mutazioni, caratteristiche della variante nota come B117 identificata in Gran Bretagna.

La notizia dà speranza perché nel Regno Unito è stato registrato il record giornaliero di morti per il Covid-19, che si ritiene causati dalla variante più trasmissibile. Significa anche che, per ora, lo sviluppo dei vaccini non dovrebbe ricominciare da capo.

LEGGI ANCHE: Covid-19, bar sanzionato due volte nella stessa sera.