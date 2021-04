Valentina Ferragni , sorella minore di Chiara, ha comunicato ai suoi fan di soffrire di insulinoresistenza.

Le cause di questa condizione possono essere di natura ormonale, ma anche farmacologica o genetica.

Il referto delle analisi

Nelle scorse settimane, Valentina Ferragni aveva comunicato ai suoi follower di essersi sottoposta ad alcuni esami del sangue per monitorare valori importanti, tra cui la glicemia. Classe 1992, influencer e designer di gioielli, la sorella minore di Chiara Ferragni nella giornata del 5 aprile ha parlato del referto, confessando ai suoi follower Instagram – oltre 3 milioni – di aver ricevuto la diagnosi di insulinoresistenza.

Le analisi non sono andate bene. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla. Perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma più grave del previsto. Si chiama insulinoresistenza.

Queste alcune delle parole postate da Valentina Ferragni su Instagram che, nei giorni successivi alla confessione sul suo stato di salute, ha postato le foto di alcuni pasti consigliatigli dalla dottoressa per gestire quotidianamente una patologia che si contraddistingue per la bassa sensibilità delle cellule del nostro corpo all’azione dell’insulina (la condizione appena descritta aumenta il rischio di avere a che fare con una diagnosi di diabete di tipo 2).

