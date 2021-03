Valentina Persia, il dramma del compagno morto

Valentina Persia nel 2004 ha perso l’allora compagno.

Valentina Persia, comica e attuale concorrente de L’Isola dei Famosi, è una donna con alle spalle un lutto pesantissimo. Nel 2004, infatti, ha perso l’allora compagno Salvo, venuto a mancare in un incidente.

Valentina Persia, il tragico addio al compagno

Era come già detto il 2004 quando Salvo, compagno di Valentina Persia, è venuto a mancarea causa di un incidente. L’uomo, di professione architetto, ai tempi era legato alla comica da 4 anni e i due stavano per convolare a nozze.

Come rivelato dalla stessa Persia nel corso di un’intervista a Vieni da Me, per rialzarsi dal lutto è stato decisivo Leo Gullotta, che ai tempi la convinse a tornare a calcare le scene con uno spettacolo diretto da Pingitore, il padre del Bagaglino.

La Persia, che ha descritto l’ex compagno come una persona fantastica che non dimenticherà mai, undici anni dopo questo lutto ha dovuto affrontare un altro ostacolo: la depressione post partum successiva alla nascita dei gemelli Lorenzo e Carlotta.

L’artista ha sempre parlato con una franchezza meravigliosa della lotta contro questa patologia.

Quando me li hanno messi sul petto, io non ho sentito niente. Mi sentivo inadatta. Ho avuto un crollo psicologico. Ero solo stanca. Quell’amore che tutti mi dicevano che avrei avvertito immediatamente, io non lo avvertivo. Avevo paura di non farcela e non dare supporto a due estranei. Io sono crollata e sono arrivata a punto di graffiarmi a sangue la faccia.

Queste alcune delle parole da lei pronunciate sempre a Vieni da Me, nel corso di una delle numerose interviste che ha rilasciato raccontando con sincerità un percorso che tantissime donne vivono e che, purtroppo, non sempre riescono a esternare chiedendo aiuto.

