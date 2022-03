Valentino Rossi è diventato papà, è nata la figlia Giulietta

Valentino Rossi è diventato papà. La scorsa notte, all’ospedale di Urbino, nelle Marche, la fidanzata del campionissimo della MotoGp, ritiratosi la scorsa stagione, Francesca Sofia Novello ha dato alla luce Giulietta.

“Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”, recita il post su Instagram dei neo genitori con la foto della piccola:

La nascita della bimba arriva nel giorno in cui riparte il circus del Motomondiale in Qatar, per la prima volta da 26 anni a questa parte senza il campione di Tavullia. Tra i primi a fare gli auguri social alla coppia Cesare Cremonini e Fabio Quartararo. Auguri anche da parte della scuderia VR46 Racing Team.

Francesca Sofia Novello è nata nel 1994 ad Arese in provincia di Milano. Ha occhi celesti, capelli neri ed è alta 1 metro e 75 centimetri circa. Professione: modella e social influence (il suo profilo su Instagram è seguito da oltre 540 mila follower).

Valentino e Francesca si sono conosciuti in un circuito perché la neo mamma è stata anche un’ombrellina.

