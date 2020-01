Valeria Marini e il dramma del suo passato che la tormenta ancora oggi

Valeria Marini non è solo una showgirl di grande successo, una donna che, fra tv e teatro, è presente sulla scena ormai da tanti anni. La bionda romana, classe 1967, è anche una persona che porta addosso ferite profonde. Una delle più forti riguarda l’aborto che ha dovuto affrontare quando era poco più di una bambina.

Il dramma raccontato nella sua autobiografia

Valeria Marini, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 per confrontarsi con Rita Rusic dopo anni di accuse a mezzo stampa, ha raccontato la tragica esperienza dell’aborto a 14 anni (il primo dei tr avuti nella sua vita) nel libro Lezioni Intime, scritto con Gianluca Lo Veltro e uscito nel 2008 per Cairo Publishing.

Appena adolescente, la showgirl romana ha avuto una relazione con un uomo allora molto più grande di lei, un libraio trentenne. La giovanissima Valeria ai tempi rimase incinta, decidendo di non portare avanti la gravidanza. Nella sua autobiografia, la soubrette simbolo del Bagaglino ha scritto che la maternità “probabilmente avrebbe dato un’altra impostazione alla mia esistenza”.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello VIP, bufera su Fernanda Lessa per una frase omofoba.

Gli altri due aborti

Come poco fa ricordato, l’aborto affrontato a 14 anni non è stato l’unico nella vita di Valeria Marini. La showgirl e inquilina della casa del Grande Fratello Vip durante la prima edizione si è dovuta scontrare con questo dramma anche da adulta.

La prima volta è legata a un litigio con l’allora compagno Vittorio Cecchi Gori. Sempre secondo quanto raccontato nell’autobiografia, l’interruzione di gravidanza è avvenuta in un momento in cui la showgirl non aveva il ciclo da un mese ed era finalmente convinta di essere rimasta incinta. Una sera, dopo una lite, ha avuto quella che ha descritto come una “tremenda emorragia”. Nel libro in cui ha parlato della sua vita, la Marini ha affermato di aver scelto di non farsi ricoverare.

Il secondo aborto della sua vita adulta si è invece verificato diverso tempo dopo. In questo caso, però, si è trattato di un‘interruzione di gravidanza volontaria effettuata a seguito di una richiesta esplicita da parte dell’ex fidanzato Vittorio Cecchi Gori (anche lui entrato nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con Rita Rusic).

Il desiderio di maternità non ha mai abbandonato la showgirl romana che, purtroppo, qualche mese fa è stata oggetto di un commento pesantissimo. Sotto una foto particolarmente audace, un utente di Instagram ha infatti postato queste parole “Ma ti vuoi coprire che sei una mamma… Ah no!!!”. Lei ha subito replicato sottolineando che le parole hanno un peso e facendo presente che scherzare sulla mancata maternità di una donna è meschino.

LEGGI ANCHE: Trattenere le ‘puzzette’ fa male alla salute, lo sapevi?