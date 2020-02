Valerio Staffelli, chi è la figlia Rebecca

Si chiama Rebecca ed è la bellissima figlia di Valerio Staffelli e la showgirl Matilde Zarcone. Classe 1998, è ormai diventata una nota influencer e youtuber grazie al suo canale youtube ‘Made in Becky’ in cui tratta argomenti di moda e nuove tendenze. La ventiduenne ha avuto modo di esprimere le sue doti televisive tramandate dal padre, tramite le sue frequenti apparizioni in tv.

Proprio attraverso il suo canale Youtube, Rebecca ha iniziato la sua carriera parlando della sua più grande passione, la moda. Condividendo gli outfit e le giornate di shopping con lo scopo di creare dei look economici ma spumeggianti, è riuscita a conquistare l’affetto di tantissime follower. La Staffelli è sempre stata supportata dal padre, sia moralmente che fisicamente, con suggerimenti fondamentali nella realizzazione e nel montaggio dei video.

Successivamente al conseguimento del diploma Rebecca sarebbe dovuta emigrare negli Stati Uniti per proseguire gli studi, invece ha deciso di dedicarsi totalmente alla carriera televisiva. Infatti, dopo aver partecipato a diversi programmi nelle tv locali, è riuscita a vestire i panni di opinionista su Canale 5, sopratutto nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Nel 2018 è arrivata la più importante delle occasioni, con la proposta di presentare il programma ‘Colpo di Tacchi’, rubrica dedicata al calcio femminile dei Mondiali dello stesso anno.

Il 2018 è stato un anno molto fortunato per la bella Staffelli, non solo dal punto di vista lavorativo ma anche da quello sentimentale. Il cuore di Rebecca è stato conquistato infatti dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessandro Basile. I due sono sempre apparsi sui social come una coppia davvero molto affiatata. Questa sensazione infatti è stata da poco confermata dall’annuncio del loro matrimonio. La stessa Rebecca ha condiviso la bella notizia con un post su Instagram in cui appare la frase «Ho detto sì» e una foto in bianco e nero, che ritrae il momento in cui Alessandro si inginocchia di fronte a lei, donandole un prezioso anello di fidanzamento.

