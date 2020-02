Vanessa Incontrada, chi è il compagno Rossano Laurini

Vanessa Incontrada sta vivendo un periodo soddisfacente, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. In onda su Rai Uno con la fiction Come una madre, l’attrice e conduttrice tv ha finalmente trovato l’uomo della sua vita.

Quella con Rossano Laurini, direttore artistico di una serie di discoteche di Follonica, è una relazione che va avanti dal 2007, e non è stato facile per i due viverla serenamente. Erano entrambi impegnati e, inoltre, lui era sposato con la sorella dell’allora compagno di Vanessa.

Non sono state, infatti, poche le critiche subite. L’attrice ha difeso il suo amore per Rossano: «Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba». Insieme hanno anche un figlio, Isal. Rossano ha anche una bambina, Diletta, nata dal matrimonio con Chiara Palmieri, la sua ex moglie.

Vanessa Incontrada è reduce del successo, in prima serata, di Vent’anni, presentato insieme al cantante partenopeo, Gigi D’Alessio. Ed è stato proprio in questa occasione che Rossano Laurini è stato ufficialmente presentato, nominato durante un monologo sulla bellezza e l’accettazione di sé recitato dalla conduttrice.

Si conoscono da molto tempo. All’epoca lui aveva 36 anni e lei 28. Un colpo di fulmine avvenuto proprio in uno dei locali dove lavora Rossano. Barba incolta e brizzolata, con alcuni tatuaggi, vanta una carriera di tutto rispetto da manager.

I rapporti con l’ex moglie di lui non sono più quelli di una volta: «Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo. Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei», ha dichiarato qualche tempo fa Chiara Palmieri.

