Un dolore che genera altro dolore, in un amaro trionfo della morte che rischia di segnare per sempre il destino di una giovane vita. È la storia di Qamar Gul, una ragazza afgana di appena 16 anni che la scorsa settimana ha vendicato la morte dei genitori: l’adolescente, infatti, ha ucciso i talebani che, a loro volta, avevano giustiziato il padre e la madre.

Una vicenda sporcata dal sangue che ha fatto il giro del mondo, anche attraverso i social. Pochi giorni per segnare un confine piuttosto netto tra quello che è stato e quello che sarà nella vita di Qamar Gul. Ma andiamo a ricostruire quanto accaduto, cercando di mettere in ordine i fatti di una storia tragica, contraddistinta da sentimenti di rabbia, odio e sete di vendetta.

Afghan girl shoots dead two Taliban men who killed her parents.

The girl identified as Qamar Gul took the family's AK-47 assault rifle and shot dead the fighters. She also wounded several more fighters after they dragged her parents from their home.

— Cobrapost (@cobrapost) July 22, 2020