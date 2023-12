Verza e patate, la zuppa invernale per eccellenza che devi assolutamente provare

Se volete portare in tavola un comfort food delizioso e facile da preparare, vi consigliamo di seguire la nostra ricetta di verza e patate. Questo piatto saporito e semplice vi riscalderà in queste fredde serate invernali. La ricetta della zuppa di verza e patate si compone di verdure di alta qualità che si combinano perfettamente per creare un gusto unico. Se preferite, potete arricchire la ricetta con cubetti di pancetta.

Per rendere ancora più gustosa questa zuppa, vi consigliamo di servirla con crostini di pane casereccio tostati, conditi con del rosmarino tritato. Vi assicuriamo che questo piatto sarà apprezzato da tutta la famiglia.

Ecco di seguito gli ingredienti necessari per la zuppa: Cavolo verza 1, Patate grande 800 gr, Porro 1, Cipolla bianca 1, Carote 2, Sedano 1, Brodo vegetale 1,5 l, Olio extra vergine di oliva 4 cucchiai, Aglio 1 spicchio, Sale qb, Pepe nero qb.

Iniziate la preparazione di questo piatto, il mix cavolo e patate, lavando tutte le verdure, sbucciate le carote e tagliatele a rondelle. Affettate la parte bianca del porro, tritate la cipolla e tagliate il sedano a dadini. Lavate il cavolo e tagliatelo a strisce sottili dopo averlo diviso a metà e aver rimosso il torsolo centrale.

A questo punto, prendete una pentola ampia e versateci dentro dell’olio extra vergine di oliva. Aggiungete la cipolla, dopo un minuto il porro, dopo un altro minuto le carote e il sedano. Mescolate per insaporire.

Nel frattempo, sbucciate le patate e tagliatele a cubetti. Aggiungetele alla pentola e cuocete per dieci minuti. Aggiungete il cavolo e il brodo bollente e cuocete per circa trenta minuti. Solo alla fine, condite con sale e pepe nero appena macinato.

Infine, servite la zuppa di cavolo e patate ben calda, possibilmente accompagnandola con crostini di pane, come suggerito in precedenza. Le ricette che si possono preparare con il cavolo sono davvero numerose, ma se amate le zuppe, non perdetevi la nostra raccolta di zuppe autunnali per trovare altre idee per rendere i vostri menu giornalieri più variati.