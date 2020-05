Vi ricordate di Cristina Quaranta? Che fine ha fatto?

Cristina Quaranta è stata una delle donne simbolo della tv italiana negli anni ’90. Ex ragazza della scuderia di Non è la Rai, dopo questa esperienza ha calcato il bancone di Striscia la Notizia come velina in coppia con Alessia Merz. Che fine ha fatto oggi? A 47 anni, archiviata l’esperienza a suo avviso non piacevole de L’Isola dei Famosi, ha completamente cambiato vita.

Cosa fa oggi Cristina Quaranta

Cristina Quaranta ha parlato della sua attuale vita nel corso di una recente intervista rilasciata al sito Dagospia. L’ex velina, mamma di una ragazza di 18 anni di nome Aurora, ha abbandonato il mondo dello spettacolo e lavora in un altro ambiente. La Quaranta, infatti, gestisce un negozio di tendaggi a Milano.

Sulle pagine del sito fondato da Roberto D’Agostino, la Quaranta racconta come mai, da diversi anni, non si fa vedere in tv. Il motivo è legato al fatto che, da quando è diventata mamma di Aurora, le sue priorità sono cambiate e vedono al centro la figlia.

Come appena accennato, la ex compagna di viaggio di Ambra e di numerose altre ragazze diventate famose grazie al programma di Gianni Boncompagni è lontana dal mondo dello spettacolo e, per conto di un amico di Roma, gestisce un negozio di tendaggi a Milano.

Da quando ha lasciato il mondo dello spettacolo, Cristina Quaranta ha svolto diversi lavori. Come rivelato da lei stessa nel corso dell’intervista a Dagospia, è stata anche ufficio stampa e agente immobiliare. ll lavoro di adesso le piace molto anche perché, come ricordato sempre durante l’intervista, non è una persona abituata a stare con le mani in mano ma le piace reinventarsi e fare cose nuove.

Il ritorno in tv? Non è escluso. Se dovessero chiamarla e proporle qualcosa che le piace, potrebbe infatti accettare. La vita che fa oggi in ogni caso la appaga, anche perché, a suo dire, l’ambiente dello spettacolo non le è mai piaciuto più di tanto e ha pochissimi amici in questo settore.

