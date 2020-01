Vi ricordate di Samantha Fox? Ecco che fine ha fatto la popstar

Nel momento in cui Amadeus ha detto che tra le ragazze protagoniste di Sanremo 2020 ci sarebbe stata Sabrina Salerno, la domanda di tutti quelli sopra gli ‘anta’ è stata: «E Samantha Fox?».

Per chi fosse nato dopo i primi anni Ottanta, la Fox è stata, almeno musicalmente parlando, la concorrente diretta a livello internazionale della Salerno. Entrambe vantavano, entrambe recitavano. Entrambe avevano quel seno prorompente che negli anni Ottanta era il must della donna di successo.

Oggi, Samantha Karen Fox, questo il suo nome all’anagrafe, nata a Londra, ha 53 anni e messa da parte la carriera da modella, continua a cantare in giro per il il mondo quelle che sono state le sue hit di successo. Prima di tutti: Touch Me (I Want Your Body), che come la cantava lei, è meglio che ve la andate a rivedere su YouTube.

In questi giorni la Fox si è fatta notare sul suo profilo Instagram – https://www.instagram.com/samanthafoxofficial/ – da appena 68mila follower. Decisamente poca grazia per quello che è stato un mito assoluto. E si è fattura notare per una foto di lei in costume, dove mostra ancora un fisico che ancora tiene botta. E così ha ottenuto oltre 7 mila like. Roba da fare invidia alle più giovani influencer che oggi si eccitano tanto appena superano i 100 “mi piace”.

Capelli raccolti, occhiali da sole e costume nero con decorazioni floreali a fasciare le forme esplosive, la Fox è in piedi sulla scaletta di una barca e appare raggiante.

E comunque la ‘vecchia’ Samantha ancora sta lavorando alla grande. Il suo ultimo disco risulta pubblicato alla fine dello scorso agosto. E cotinua a vendere diverse decine di migliaia di copie. Riguardo alla sua vita privata, nel 2003 ha anche dichiarato pubblicamente la sua omosessualità: «Non posso continuare a dire ‘forse’ o a smentirlo, è ora che la gente sappia dove sta il mio cuore. Si continua a dire che io sia lesbica. Non so cosa sono, ma sono certa di essere innamorata di Myra. La amo completamente e voglio vivere il resto della mia vita con lei».

Per il resto quello che è iniziano per Samanthona si prospetta un anno di grandissimo lavoro da gennaio a dicembre. Lo ha mostrato direttamente lei, pubblicando sempre su Instagram la promozione del suo Tour ‘Best of 80’ con cui girerà tutto il mondo. Non passerà dall’Italia. Forse perché non l’abbiamo chiamata per Sanremo. Un vero peccato.

