Viaggi in Italia 2021: quali destinazioni scegliere?

Finalmente ci avviciniamo alle vacanze 2021 e possiamo iniziare a pianificare le nostre tanto attese ferie. Ma quali destinazioni scegliere? Si sa che la nostra amata Italia è bella da Nord a Sud, non ci manca davvero nulla: ricchezza culturale e artistica, paesaggi ed itinerari unici, una cucina divina e apprezzata in ogni angolo del mondo.

Ogni destinazione meriterebbe una vacanza o almeno una tappa del nostro viaggio, ma ahimè nessuno di noi possiede il tempo necessario per visitarle tutte. L’Italia è un paese meraviglioso, un territorio concentrato di enormi ricchezze naturali, sia montane che marittime, con l’aggiunta delle due paradisiache isole Sicilia e Sardegna.

Infatti, geograficamente la nostra patria è suddivisa in Italia continentale, peninsulare e insulare, unita al continente dell’Europa solamente dall’imponente catena delle Alpi. Grazie alla sua posizione strategica, sfruttata infinite volte in diversi periodi storici, costituisce un ponte di passaggio verso i giganti continenti di Asia e Africa.

Il dilemma di ogni vacanziere italiano perciò, è sempre lo stesso ogni anno, scelgo il mare o la montagna? Le spiagge o i sentieri? Vediamo allora le 3 destinazioni più quotate, per entrambe le tipologie di villeggiatura.

Tre destinazioni di mare da considerare.

Chi ha il mare dentro e ama la spiaggia, non avrà dubbi su che tipo di destinazione o vacanza scegliere per questo 2021, ma vogliamo comunque dare qualche dritta in merito:

Alba Adriatica. Una splendida città dell’Abruzzo con molteplici spiagge libere e stabilimenti balneari, suggestivi itinerari e paesaggi mozzafiato, potrete trascorre una vacanza all’insegna di relax, mare limpido, sabbia bianca, attività all’aperto, buon cibo e hotel spettacolari. L’hotel Boracy, in Alba Adriatica, è una possibile scelta per chi decide di andare sulle coste abruzzesi.

Isola d’Elba. Una rinomata ed elegante isola appartenente alla Toscana, con spiagge immerse in contesti paesaggistici e naturalistici unici. Questa meravigliosa località offre inoltre numerose attrazioni come luoghi di culto, chiese, monasteri, musei. Davvero imperdibile è la visita allo straordinario Santuario di Monferrato. Qui gli alloggi disponibili non sono proprio economici, ma prenotando in anticipo potete trovare valide alternative.



Praia a Mare. Perla indiscussa della Costa Tirrenica Calabrese, questa località è molto turistica e adatta a famiglie con bambini piccoli, coppie e comitive. Chiunque cerchi un mix di relax e divertimento lo trova qui, insieme a indimenticabili spiagge e ottimi ristoranti. Per dei piatti a base di cibo tradizionale calabrese consigliamo la Trattoria Ticciabbaca. Il costo delle strutture è decisamente abbordabile, oltre a qualche villaggio turistico.

Tre destinazioni di montagna da considerare.

Se i panorami spettacolari, camminare per ore, respirare aria pulita e la natura incontaminata, sono la vostra passione, allora sicuramente la scelta migliore per queste vacanze 2021, sarà la montagna:

Auronzo di Cadore. Questa splendida località del Veneto, è rinomata per le mille possibilità che offre: sono vicini sia il lago di Misurina che le Tre Cime di Lavaredo, due luoghi iconici delle Dolomiti Bellunesi. Ci sono attività per tutta la famiglia: trekking, mountain biking, pesca ed escursioni varie. Un’imperdibile gita è quella nella meravigliosa città di Venezia, facilmente raggiungibile da Auronzo di Cadore.

Il piccolo gioiello tra le montagne dell’Alto Adige, è il punto di riferimento per esplorare la strabiliante Val Passiria. Oltre ai percorsi e alle passeggiate di montagna, potrete regalarvi piacevoli gite: Avelengo con le malghe, Tirolo, Castel San Zeno, Lago di Braies. Il fiore all’occhiello di Merano sono le terme: da considerare La Maiena Meran Resort, con i suoi percorsi termali a cielo aperto.