Victoria dei Maneskin: “Ho avuto un flirt con un collega molto famoso”

Victoria dei Maneksin è stata intervistata dalle Iene.

è stata intervistata dalle Iene. La bassista del gruppo che ha trionfato a Sanremo 2021 ha affermato di aver avuto un flirt con un collega molto famoso.

ha affermato di aver avuto un flirt con un collega molto famoso. Non ha rivelato l’identità dell’ex.

I Maneskin hanno trionfato al Festival di Sanremo 2021. Esordienti sul palco dell’Ariston con la loro Zitti & Buoni, sono arrivati primi seguiti da Fedez e Francesca Michielin e da Ermal Meta. Invitati in diverse trasmissioni televisive, tra cui Le Iene.

Dopo l’esibizione di rito, si sono sottoposti alla tradizionale intervista doppia del programma di Italia 1. Nel corso di essa, sono stati messi in primo piano diversi dettagli relativi alla vita privata di Damiano David e della bassista Victoria De Angelis.

LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona torna in carcere e si tagliai polsi (FOTO)

Victoria De Angelis: il flirt con il collega famoso e le parole su Amici

Rispondendo alle domande de Le Iene, la bassista 21enne del gruppo che ha conquistato la fama grazie a X Factor nel 2017, ha parlato della possibilità di una sua storia con il frontman e cantante Damiano David.

“Io e lui insieme? Chissà”: queste le parole di Victoria De Angelis in merito al rapporto con il compagno di band. La bionda bassista ha però rivelato un gossip particolare sulla sua vita privata, affermando di aver avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non di non avere intenzione di rivelare la sua identità.

Victoria dei Maneskin ha altresì detto che per conquistarla non c’è bisogno di soldi, addominali o cene offerte e ha dichiarato di aver avuto sia avventure, sia storie durature con delle ragazze.

La bassista del gruppo rock che ha trionfato a Sanremo 2021, in merito alla carriera, ha specificato che avrebbe fatto anche Amici, ma che non avrebbe mai partecipato a Uomini & Donne o a Temptation Island.

LEGGI ANCHE: Matilda De Angelis: età, carriera, fidanzato, Instagram