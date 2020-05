Vieni da Me: le voci sulla sostituzione di Caterina Balivo

Caterina Balivo sostituita alla conduzione di Vieni da Me? L’indiscrezione, che gira da diversi giorni, parla di un cambiamento importante per la stagione 2020/2021. C’è anche un possibile nome ed è quello di Francesca Fialdini, attualmente alla guida di Da Noi… A Ruota Libera la domenica pomeriggio.

Le sorti di Caterina Balivo

Quali potrebbero essere le sorti di Caterina Balivo, che è da poco tornata in onda con il suo programma dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus? Secondo un’indiscrezione lanciata da Chetvfa, la moglie di Guido Maria Brera potrebbe passare alla domenica pomeriggio, con uno spazio televisivo tutto suo dopo Domenica In.

In poche parole, si tratterebbe di una sorta di scambio di posto tra le due conduttrici Rai. Per la Balivo questo cambiamento potrebbe essere congeniale anche per un altro motivo. La conduttrice campana aveva infatti rivelato, nel corso di un’intervista ad Oggi, di avere intenzione di ridurre il tempo dedicato al lavoro – Vieni da Me è in onda in diretta tutti i giorni feriali – per dedicarsi di più alla famiglia e ai figli Guido Alberto e Cora.

Per ora non si hanno certezze in merito al suo futuro in RAI. Di certo c’è che, se questo cambiamento si dovesse concretizzare, non sarebbe il primo in questi anni per la 40enne campana. Come ben si sa, la Balivo ha abbandonato il timone di Detto Fatto, oggi guidato da Bianca Guaccero, per imbarcarsi in una nuova avventura. Stiamo ovviamente parlando di Vieni da Me, trasmissione ispirata all’Ellen DeGeneres Show e ormai appuntamento molto apprezzato nel palinsesto pomeridiano RAI.

