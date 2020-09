Christian Vieri, che sta vivendo un anno speciale grazie all’arrivo della sua seconda figlia Isabel, ha da poco messo in vendita la sua villa sulle colline fiorentine. In questa location speciale, ha girato il video di Una Vita da Bomber, hit estiva che lo ha visto protagonista assieme a Nicola Ventola e a Lele Adani. Scopriamo qualcosa di più sulla meravigliosa magione.

Quanto costa la villa di Bobo Vieri?

Villa dei Bifolchi – questo il nome della dimora che Bobo Vieri sta mettendo in vendita in Toscana – è una magione ristrutturata nel 2002. Per la precisione, si tratta di un casale di 900 mq e di un’altra dependance di circa 110.

La casa che il marito dell’ex velina Costanza Caracciolo sta mettendo in vendita si trova a Calvana e costa oltre 6 milioni di euro. A renderla speciale, ci pensa una caratteristica unica: si tratta di una magione circondata da un parco di 12 ettari.

Inoltre, come si può vedere dalle foto degli interni, gli spazi sono arredati mettendo in primo piano un delizioso approccio country chic, reso ancora più magico dalla presenza delle travi a vista.

Gli interni della villa sono caratterizzati anche da dettagli in stile barocco, come queste sedute.

Nella stupenda villa di Vieri, disposta su due livelli e caratterizzata dalla presenza di una piscina riscaldata di 17 metri, sono presenti 6 camere da letto impreziosite, come si può vedere, da dettagli di stile barocco (e con un occhio allo Shabby Chic).

